Ожидается, что эти GPU будут конкурировать с продуктами Intel и AMD в среднем сегменте.

Intel планирует представить графические процессоры нового поколения Arc Battlemage для настольных ПК в следующем месяце. Ожидается, что эти процессоры будут иметь великолепную производительность и будут конкурировать в среднем сегменте с Intel и AMD.

Информация о графических процессорах Arc Battlemage поступила от Golden Pig Upgrade, который опубликовал сообщение на Weibo. На данный момент не было раскрыто никаких конкретных подробностей о Battlemage, кроме предполагаемой даты выхода. Стоит отметить, что дебют графических процессоров Arc Battlemage от Intel планируется немного раньше CES 2025.

Предполагается, что Intel готовится "накачиваться", чтобы конкурировать с GPU нового поколения от своих конкурентов. Это соответствует предыдущим сообщениям, которые также указывали на запуск нового поколения серии Arc в ближайшем будущем.



