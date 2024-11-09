Общая выручка составила $166 млрд, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим кварталом.

Мировые продажи полупроводников в третьем квартале 2024 года значительно выросли благодаря повышенному спросу на искусственный интеллект. Общий объем квартальных продаж достиг $166 млрд. Это связано с увеличением потребительского спроса и развитием новых технологий в области искусственного интеллекта. Ассоциация полупроводниковой промышленности сообщила, что продажи полупроводников выросли на 23,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 10,7% по сравнению с предыдущим годом.

В третьем квартале 2024 года мировой рынок полупроводников продолжал расти, и темпы роста были самыми высокими с 2016 года. В частности, продажи в сентябре достигли самого высокого месячного показателя за всю историю рынка. Это было обусловлено ростом на 46,3% по сравнению с прошлым годом в Северной и Южной Америке. Объем мировых продаж в сентябре составил 55,3 млрд долларов, что на 4,1% больше, чем в августе 2024 года.

Президент и главный исполнительный директор Ассоциации полупроводниковой промышленности отметил, что ежемесячные данные о продажах собираются Всемирным полупроводниковым агентством.