Компания Kakao Games опубликовала информацию о своих грядущих играх в своем последнем финансовом отчете.

Южнокорейская компания Kakao Games опубликовала отчет о прибылях за третий квартал 2024 года, в котором также представила информацию о своих будущих играх, включая две очень ожидаемые MMORPG - ArcheAge Chronicles и Chrono Odyssey. Обе игры будут разработаны на движке Unreal Engine 5. ArcheAge Chronicles - это, по сути, переименованная версия ArcheAge 2 и ранее была запланирована на выпуск в 2025 году. Однако, согласно обновленному расписанию Kakao Games, ArcheAge Chronicles была перенесена на финансовый год 2026, что означает, что ее релиз ожидается в 2026 году. Кроме того, в расписании релизов Kakao Games на финансовый год также указаны две другие игры: шутер-лоутер Project S и экшен-РПГ по мотивам The Swordmaster's Youngest Son IP. Все эти игры, в том числе Chrono Odyssey, будут доступны для ПК и консолей и выйдут в глобальном масштабе. Chrono Odyssey - это MMORPG с открытым миром, разработанная студией Chrono Studio. Релиз этой игры запланирован на последний квартал 2025 года.



Большое внимание уделено Chrono Odyssey, и разработчики обещают воплотить в игру все ключевые элементы, показанные в трейлере. Описание игры говорит о том, что Chrono Odyssey - это MMORPG с открытым миром, где время играет важную роль в сюжете. Игроки смогут путешествовать в разные временные эпохи и влиять на развитие мира в зависимости от своих действий. Как и в других MMORPG, в Chrono Odyssey игроки смогут выбирать классы, улучшать своих персонажей, выполнять задания и сражаться с монстрами.