Полученные изображения показывают, что блестящая синяя часть - это сама ПЗС Zen 5 CCD, а золотая часть - стек 3D V-Cache

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D был разобран на части, чтобы полностью раскрыть новое поколение стек 3D V-Cache, который находится под ПЗС Zen 5. Пользователь платформы Weibo опубликовал видео, в котором он не только разобрал процессор, но также разобрал всю ПЗС, чтобы увидеть, что находится под ней.

Однако, он не имел доступа к инструменту для разделения процессора и поэтому использовал другие методы. В результате процессор был разделен, и на видео видно, что часть синей пластины - это сам Zen 5 CCD, а другая часть с золотым цветом - это стек 3D V-Cache.

AMD Ryzen 7 9800X3D, оснащенный 3D V-Cache, уже доступен для розничной продажи. Это новое поколение процессоров снабжается стеком 3D V-Cache, который существенно повышает плотность памяти и ускоряет передачу данных между ядрами процессора. Такой подход позволяет улучшить производительность и эффективность работы процессора.

3D V-Cache представляет собой синюю пластину, которая устанавливается между ядрами процессора и его кэш-памятью. Такая архитектура позволяет значительно увеличить плотность памяти на процессоре, что в свою очередь повышает скорость и производительность работы. Этот инновационный подход к памяти приносит значительную выгоду в сфере вычислительной мощности и графики.