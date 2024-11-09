Предыдущая версия, Android 15, была выпущена с опозданием в два месяца.

Google собирается выпустить Android 16 раньше, чем ожидалось, чтобы дать новым моделям Pixel 10 новый старт. В этом году компания представила серию Pixel 9 на два месяца раньше, но операционная система Android 15 была выпущена позже, в октябре. Теперь Google планирует изменить свои планы и выпустить Android 16 значительно раньше. Хотя конкретная дата релиза не была сообщена, предполагается, что он состоится вместе с линейкой Pixel 10 в следующем году.

По информации от AndroidHeadlines, Android 16 будет выпущена 3 июня. Обновление AOSP будет доступно для всех устройств Pixel в тот же день, что и обновление OTA, что на два-три месяца раньше обычного графика компании. Google объясняет такой ранний релиз тем, что нужно перенести программное обеспечение на новые устройства. Это означает, что новые устройства Pixel 10 обновятся как на аппаратном, так и на программном уровне.



Точные изменения и новые функции Android 16 остаются неизвестными на данный момент, но ожидается, что последняя версия операционной системы будет включать в себя улучшения в производительности, безопасности, а также новые функции, связанные с искусственным интеллектом, мобильной связью и другими направлениями. Как всегда, пользователи с нетерпением ожидают обновлений и улучшений в новой версии Android.