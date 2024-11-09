Private Division ответственна за разработку игр, таких как OlliOlli World и No Rest for the Wicked.

В своем финансовом отчете за второй квартал финансового года 2025 Take-Two объявила о продаже компании Private Division, ответственной за такие игры, как OlliOlli World и No Rest for the Wicked. Покупатель пока не назван, но Take-Two заявила, что приобрела практически все игры Private Division. Руководство компании объясняет продажу Private Division тем, что они хотят сосредоточиться на основном и мобильном бизнесе в долгосрочной перспективе и уверены, что у них есть один из самых сильных портфелей интеллектуальной собственности в индустрии.

В отчете также отмечается, что франшизы Grand Theft Auto и Borderlands привели к чистой прибыли Take-Two в размере 1,47 миллиарда долларов. GTA VI, одна из самых ожидаемых игр, также упоминается в отчете.

Не менее интересным является факт, что Take-Two продает Private Division и сразу же заявляет о приобретении практически всех её игр, что вызывает вопросы о причинах этой сделки, и кто мог бы приобрести компанию.



