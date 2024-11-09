Есть четыре базовых клана, каждый из которых обладает своим набором стилей, что позволяет легко узнать их при общении или исследовании города.

В новом дневнике разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 обсуждается роль моды в игре. Каждый клан в игре имеет свой уникальный стиль, который можно узнать при общении с ними или исследовании улиц Сиэтла. Разработчики стремятся предложить игрокам разнообразие стилей на любой вкус, чтобы персонажи были модными и соответствовали своей личности, истории и субкультуре. Они не только создали разные наряды для главного героя, но и учли звуки обуви и шелест одежды, чтобы этот аспект игры был более реалистичным.

Один из ведущих аудиодизайнеров, Тесса Верпланке, рассказывает о том, как создавались наряды в игре. Например, для кланов Banu Haqim и Brujah они стремились создать разные ощущения, чтобы передать стелсовость и агрессивность соответственно. Помимо внешнего вида, наряды влияют на восприятие персонажей. Они также могут оценивать свои наряды, чтобы выражать свою индивидуальность и статус в игровом мире.

Кроме того, наряды имеют не только визуальное значение, но и отражают личность и характер персонажа.