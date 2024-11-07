Арт-директор игры отметил, что люди будут удивлены ее способностью запускаться на самых разнообразных ПК.

Разработчики Warhorse Studios заявили, что игра Kingdom Come Deliverance 2 имеет хорошую оптимизацию для ПК и работает плавно на GeForce RTX 3050. Было отмечено, что игра не будет использовать защиту Denuvo DRM на ПК.

Менеджер по связям с общественностью Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг уточнил, что подробности о требованиях ПК будут представлены скоро, так как работа над ними уже почти завершена. Он также добавил, что в настоящий момент игра работает с частотой кадров около 80-90 FPS на хорошем ПК, что считается очень хорошей производительностью.

Арт-директор Виктор Хёшль также подтвердил, что игра может работать на ПК с более низкими характеристиками, чем ожидается, и ожидает, что это будет вызывать удивление у игроков. Один из значительных комментариев от Тобиас Штольц-Цвиллинга заключался в том, что игра не будет содержать Denuvo DRM.