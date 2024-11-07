Замена mini-LED-дисплея на OLED-дисплей будет ознаменовать существенное обновление дизайна.

Недавно анонсированные модели MacBook Pro M4 от Apple были довольно мощными с точки зрения вычислительной мощности, но сохранили схожий дизайн с предыдущими моделями. Известный аналитик сообщает, что компания планирует полностью обновить MacBook Pro в 2026 году и представить новые модели с OLED-дисплеями.

Новые модели MacBook Pro M4 имеют дисплей с нанотекстурой, который помогает предотвратить блики. Но следующим важным шагом для технологии дисплеев Apple станет OLED, и в будущем она постепенно будет внедряться во всю линейку Mac. В 2026 году Apple планирует запустить уже первую модель MacBook Pro с OLED-дисплеем. Эти дисплеи уже применяются в новых моделях iPad Pro и получили положительные отзывы в технологическом сообществе. OLED-панели превосходят LCD и mini-LED дисплеи и обеспечивают более высокое качество изображения.

По словам аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над обновлением дизайна MacBook Pro вместе с внедрением новых OLED-дисплеев. Несмотря на то, что Apple продолжает использовать привычный дизайн в своих последних моделях, компания стремится представить более свежий и обновленный дизайн в ближайшем будущем. Ожидается, что эти обновления будут включать более тонкий корпус и, возможно, улучшенные функциональные возможности.