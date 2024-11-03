Эти периферийные устройства требуют обновления программного обеспечения до macOS Sequoia 15.1 для полной функциональности

Apple выпустила новую Magic Mouse и Magic Keyboard с интерфейсом USB-C для компьютеров Mac. Оказалось, что эти новые устройства несовместимы с более ранними версиями macOS. Они полностью функциональны только с последней версией macOS Sequoia 15.1 и выше.

Эта проблема вызвала некоторые заминки и разочарование у пользователей. Клавиатура Magic Keyboard не работает полностью с macOS Sequoia 15 или более ранней версией. Она не распознает Touch ID и некоторые другие функциональные клавиши, что ограничивает ее использование.

Также новая мышь Magic Mouse столкнулась с проблемой неправильной работы функции прокрутки. Пользователи, использующие macOS Sequoia 15 или более раннюю версию, не могут прокручивать содержимое с помощью мыши, что серьезно затрудняет их работу.

Эта проблема могла бы быть нивелирована, если бы Apple уточнила, что новые периферийные устройства требуют macOS Sequoia 15.1 или более позднюю версию для полной совместимости. Отсутствие ясности в информации может привести к тому, что пользователи будут ожидать, что устройства будут работать сразу после распаковки, даже если у них установлена более старая версия macOS.