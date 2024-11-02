Новая функция под названием "X3D Turbo Mode" предназначена для повышения игровой производительности процессоров AMD Ryzen 9000X3D

Компания Gigabyte объявила о внедрении режима X3D Turbo Mode, который позволяет повысить игровую производительность процессоров AMD Ryzen 9000X3D. Режим настраивает параметры 3D V-Cache процессора, однако разница в производительности оказалась не такой значительной, как ожидалось. С Ryzen 7 9800X3D режим дает прирост в 5%, но с другими чипами AMD и старыми чипами производителя прирост может быть выше.

Gigabyte презентовала новую функцию под названием X3D Turbo Mode для материнских плат AM5 с обновлением BIOS AGESA 1.2.0.2a. Она призвана повысить игровую производительность процессоров AMD Ryzen 9000X3D. Однако этот режим распространяется не только на чипы с поддержкой X3D, но также на процессоры Ryzen 9000 и Ryzen 7000, которые не поддерживают данную функцию.

Ранее компания заявляла, что процессоры Ryzen 9000X3D могут достигать до 35% более высокой игровой производительности, чем обычные процессоры, и до 20% более высокой производительности по сравнению с процессорами Ryzen 9000 без поддержки X3D. Однако, по последним данным, разница в производительности оказалась ниже ожидаемой.