Это решение позволит компании ограничить возможности искусственного интеллекта в бюджетных устройствах по сравнению с флагманскими моделями Pixel

Google разрабатывает еще один вариант своего чипа Tensor G6, который будет использоваться в бюджетных моделях Pixel 11a и Pixel Tablet 3. В настоящее время Google использует тот же чип для своих флагманских и бюджетных устройств, но в будущем бюджетные телефоны будут иметь ограниченные возможности из-за использования более дешевого варианта чипа.

Это решение Google имеет смысл, учитывая то, что ряд конкурентных компаний, таких как Apple, оснащают свои бюджетные устройства самыми современными компонентами и большим объемом оперативной памяти для поддержки функций искусственного интеллекта. Переход на «залоченную» версию чипа Tensor G6 может означать, что у бюджетных устройств Google не будет доступа к некоторым важным функциям и возможностям искусственного интеллекта.



Это может стать некоторым ограничением для пользователей, которые хотят использовать передовые функции искусственного интеллекта. Тем не менее, решение Google ввести новый вариант чипа Tensor G6 для бюджетных моделей также имеет свои преимущества. Это позволит компании снизить стоимость своих бюджетных устройств и сделать их более доступными для большего числа потребителей.