EA и Respawn Entertainment объявили, что игра Apex Legends больше не будет поддерживать Steam Deck из-за проблемы с читерством.

EA и Respawn Entertainment объявили о прекращении поддержки Linux в игре Apex Legends, что означает, что пользователи Steam Deck больше не смогут играть в эту игру. Они приняли это решение в связи с распространенным читерством в игре и в целях сохранения целостности конкуренции. Несмотря на то что игры на портативных консолях популярны, поддержка Steam Deck была отозвана, аналогично другим играм, например Grand Theft Auto V, которая также не поддерживается из-за античита, несовместимого с Steam Deck.

В заявлении EA и Respawn Entertainment отмечается, что они обнаружили, что Linux OS представляет угрозу в виде различных опасных эксплойтов и читов, поэтому они решили заблокировать доступ для игры через Linux OS. Хотя это решение затронет небольшое количество игроков, в компании считают, что это поможет сократить количество случаев мошенничества в игре. Данное решение могло вызвать шок у многих игроков, учитывая популярность Apex Legends и ожидания от Steam Deck.

Steam Deck является портативной консолью, основанной на операционной системе Linux. Она позволяет пользователям играть в различные игры, которые поддерживают эту платформу.