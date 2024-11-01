Один из самых значительных апгрейдов - это наличие трех портов Thunderbolt 5, которые обеспечивают удвоенную скорость передачи данных по сравнению с Thunderbolt 4, достигая скорости до 120 Гбит/с.

Компания Apple анонсировала обновление своего компактного настольного компьютера Mac mini с новым чипом M4 Pro. Обновленное устройство получило значительные улучшения, включая поддержку Thunderbolt 5 - последней версии технологии передачи данных.

Основным нововведением нового Mac mini являются три стандартных порта Thunderbolt 5, которые имеют вдвое большую скорость по сравнению с Thunderbolt 4. Это обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с и позволяет одновременно работать с несколькими устройствами. Кроме того, новый стандарт Thunderbolt 5 предлагает и другие важные улучшения, такие как выход NativeDisplayPort 2.1, который поддерживает более высокое разрешение видео.

Обновленный Mac mini также получил новые чипы M4 и M4 Pro, которые обеспечивают мощную производительность и эффективную работу с требовательными приложениями. Компьютер стал еще более компактным, его форм-фактор составляет всего 5 на 5 дюймов.