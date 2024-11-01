Xenoblade Chronicles X, которая вышла в 2015 году только на Wii U, будет переиздана на Nintendo Switch под названием Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition представят 20 марта 2025 года и она будет доступна на Nintendo Switch. Игра, которая ранее была доступна только на Wii U и вышла в 2015 году, будет возвращена с улучшенной графикой, новыми сюжетными элементами и другими улучшениями. Nintendo опубликовала трейлер в честь анонса Definitive Edition, в котором показаны графика, сюжет и особенности геймплея этой игры.

События игры происходят в 2054 году, когда люди покинули Землю из-за межгалактической войны. Главный герой является одним из тех, кто остался на планете. Игрок будет исследовать незнакомую и опасную среду, встречая различные существа и раскрывая тайны мира Xenoblade Chronicles X. С помощью меха и способностей вашего персонажа, вы сможете преодолеть трудности и выполнять различные миссии.