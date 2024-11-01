В видеоинтервью технический продюсер Евгений Кулик рассказал о работе над оптимизацией игры для Xbox и ПК.

Разработчики STALKER 2 обещают, что игра будет постоянно поддерживать стабильную частоту кадров. Недавно компания GSC Game World провела пресс-мероприятие, где были раскрыты некоторые подробности о процессе разработки. В видеоинтервью технический продюсер Евгений Кулик рассказал о работе над оптимизацией игры для Xbox и ПК. Кулик упомянул, что многие недавние игры на Unreal Engine страдают от проблем с заиканием на ПК, поэтому они внесли множество изменений в потоки рендеринга, оптимизировали работу процессора и оперативной памяти.

Он также подтвердил, что движок игры основан на Unreal Engine 5.1, но были внесены значительные изменения и обновления инструментов, чтобы соответствовать потребностям разработчиков при создании большого открытого мира игры. Кулик подчеркнул, что их цель - создать игру с постоянно стабильной производительностью и частотой кадров.