Похоже, что усилия администрации Байдена по снижению влияния американских технологий на мировые рынки не увенчались успехом, поскольку страны попавшие под санкции, нашли новые обходные пути для получения доступа к высококлассному оборудованию ИИ.

Россия нарушает экспортные законы США и получает доступ к передовым чипам NVIDIA для искусственного интеллекта через бэкдор в Индии. Санкции США не позволяют России и другим странам, находящимся под санкциями, импортировать такие технологии. Однако, похоже, что эти страны нашли пути обойти запрет и получить доступ к высококлассному оборудованию искусственного интеллекта.

Россия и Китай стремятся увеличить свою вычислительную мощность в области искусственного интеллекта и накопить соответствующие технологии. Одним из способов достижения этой цели является использование черных рынков и обходных путей. В ситуации с чипами NVIDIA, поставщиком оборудования в Россию якобы выступает индийская фармацевтическая компания «Shreya Life Sciences». Отчет Bloomberg утверждает, что эта компания поставила России 1111 единиц кластеров Dell PowerEdge XE9680 с самыми передовыми ускорителями искусственного интеллекта.

В результате такой поставки Россия получила доступ к чипам NVIDIA H100, которые используются для обработки данных и выполнения задач искусственного интеллекта. Общая стоимость поставки оборудования достигла 300 миллионов долларов. Этот случай указывает на неудачу администрации Байдена в своих попытках снизить влияние американских технологий на мировые рынки.