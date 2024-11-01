Линус Торвальдс, создатель Linux, считает, что искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время является больше маркетинговым ходом и массовая шумиха в индустрии преуменьшает его реальный потенциал

Создатель Linux Линус Торвальдс выразил свое мнение о искусственном интеллекте, считая его на данный момент преимущественно маркетинговым ходом. Он утверждает, что настоящий потенциал этой технологии преувеличивается из-за массовой шумихи, которую создают крупные технологические компании. Торвальдс, известный своими причудливыми комментариями о развитии отрасли, подчеркнул, что только 10% всего, что связано с искусственным интеллектом, на самом деле является реальностью.

В интервью на саммите Open Source Summit Торвальдс заявил, что, несмотря на то, что он считает искусственный интеллект очень интересным и думает, что он изменит мир, он предпочитает игнорировать эту технологию из-за непрекращающейся шумихи вокруг нее. Он полагает, что весь сектор информационных технологий, связанный с искусственным интеллектом, находится в плохом положении, где 90% - это маркетинг, а только 10% - настоящая реальность. По его мнению, спустя пять лет мы сможем оценить, какие сферы на самом деле используют искусственный интеллект.