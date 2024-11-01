М4 iMac, недавно анонсированный компанией Apple, сможет поддерживать подключение внешнего монитора с разрешением 8K, но снизит частоту обновления до 60 Гц.

Apple внесла изменения в поддержку внешних мониторов на M4 iMac. Вначале компания заявила, что новый iMac будет поддерживать внешние мониторы с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц. Однако позже компания обнаружила ошибку и изменила информацию. Теперь iMac все еще поддерживает внешние мониторы с разрешением 8K, но частота обновления ограничена 60 Гц.

Новый M4 iMac также продолжает поддерживать два внешних монитора с разрешением 6K и частотой обновления 60 Гц. Но важное изменение в возможностях подключения внешних мониторов, связанное с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц, было обнаружено благодаря изображениям, распространенным в Интернете.