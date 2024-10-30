Это говорит о том, что Snapdragon 8 Elite может запускать AAA-игры.

Qualcomm разработала мощный процессор Snapdragon 8 Elite, который включает в себя улучшенную графическую производительность благодаря графическому процессору Adreno 830. Этот процессор может запускать игры AAA на высоком уровне. В сравнении с графическим процессором Radeon 780M, который присутствует в игровом ноутбуке ASUS ROG Ally, графический процессор Adreno 830 Snapdragon 8 Elite показал более высокую производительность в тесте 3DMark Steel Nomad Light. Максимальная тактовая частота Adreno 830 увеличена до 1,10 ГГц, что повышает его способность обрабатывать графические задачи. Тест 3DMark Steel Nomad Light показал, что графический процессор Adreno 830 набрал 2681 балл на бенчмарке, в то время как Radeon 780M набрал 2547 баллов. Это означает, что графическое ядро Snapdragon 8 Elite превосходит графический процессор Radeon 780M в производительности.

Однако стоит отметить, что благодаря графическому процессору Adreno 830 мобильные устройства на базе Snapdragon 8 Elite получают дополнительные возможности для запуска игр AAA. Тем не менее, реальная производительность и возможности этих устройств будут зависеть от разработчиков игр, которые должны оптимизировать свои игры для работы на этой платформе.

