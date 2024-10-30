Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Microsoft будет выпускать все больше игр для Nintendo Switch и Sony PlayStation
Генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, в своем ежегодном письме поделился информацией о различных направлениях деятельности компании, включая игры.

Генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, поделился своим ежегодным письмом через LinkedIn, в котором привел обзор основных направлений деятельности компании. Он отметил, что игровая часть Microsoft начала расширять свой контент на большем количестве устройств, что включает все франшизы компании Activision Blizzard King. Наделла намекнул на то, что данная тенденция будет продолжаться в будущем.
Приобретение Activision Blizzard King компанией Microsoft в октябре 2023 года позволило привлечь множество игроков в экосистему компании. Теперь Microsoft обладает 20 франшизами, которые принесли более 1 миллиарда долларов дохода. Среди этих франшиз находятся такие популярные игры, как Candy Crush, Diablo, Halo, Warcraft, Elder Scrolls и Gears of War. Кроме того, Microsoft впервые выпустила четыре любимые фанатами игры для Nintendo Switch и Sony PlayStation, продолжая расширять свой контент на новые платформы.

Компания продолжает усиливать свое присутствие в игровой индустрии и стремится предложить высококачественные игры на все более широком спектре устройств.

#microsoft
+
Написать комментарий (0)
Microsoft запатентовала ИИ-технологию для улучшения видеозвонков на основе отслеживания взгляда
Google и OpenAI разрабатывают ИИ для управления компьютером через браузер
Квартальный отчёт Microsoft: ключевой момент для инвесторов и искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
42
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
24
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
12
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
6
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
8
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
12
Хуситы показали кадры испытаний своего подводного дрона-камикадзе
+
Минцифры РФ создаст своё Linux-сообщество в ответ на увольнение российских разработчиков
5
Фото скальпированного Ryzen 7 9800X3D намекает на перемещение кристалла с кэшем под кристалл CCD
1
По мнению инсайдера, новые ноутбуки с RTX 50 в основном будут использовать прошлые поколения ЦП
+
Профессиональный геймер собирается пройти все игры, выпущенные в 1971-2024 годах
5
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
2
У процессоров Intel Arrow Lake больше 1851 контактной площадки
1
Honor анонсировала сроки обновления устройств до Android 15
1
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
3
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
3
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
2
Первые тесты выявили крайне низкую производительность Core Ultra 5 245K в играх
2
LG New Energy предсказывает влияние выборов в США на рынок электромобилей
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
6
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
12
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
16
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
10
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
26
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
21
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
3
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3

Сейчас обсуждают

nukemall
08:23
Я ещё лет десять назад ставил на телефон SMB сервер и расшаривал что хотел.
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
botph
08:19
Более сложные схемы блумберг не потянет.
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
nukemall
08:19
У них был реальный курс, близкий к тому, по которому реально происходила международная торговля(и да, удивлю, деньги - условность, они нужны только для обмена на товары).
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
inchaos75
08:15
Сейчас если оценивать не по fps в играх, а реально по обычному использованию смартфона, то телефоны за $300 и за $1000 для пользователя восприятия не меняют никак, и там и там пользоваться комфортно, ...
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
garison87
08:13
Всегда пожалуйста!
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
Archimedes
08:06
Просто ему викодин никто не выписывает.
Associated Press: ИИ-помощник от OpenAI в больницах США искажает диагнозы и выдумывает курсы лечения
Дмитрий
08:01
в этот раз как то бедно. помню 4090 выходила обещали 2х кратный прирост попугаев. а тут что то нет таких красивых реклам.
Дженсен Хуанг считает, что серия GeForce RTX 50 изменит будущее всех видеокарт
Дмитрий
08:00
сжатие текстур и разжатие кошельков
Дженсен Хуанг считает, что серия GeForce RTX 50 изменит будущее всех видеокарт
Дмитрий
07:58
пока плейстейшен шестерку не принесет на рынок, можно будет на этих видеокартах еще сидеть. а это года до 2026-27
Дженсен Хуанг считает, что серия GeForce RTX 50 изменит будущее всех видеокарт
Михаил Резников
07:48
Intel сначала слили всех нормальных кадров из-за своей политики, затем набрали черных и лгбт убогих, а когда вся эта компашка ничерта сделать не смогла побежали за финансированием и теперь дед бидон к...
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем