Генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, в своем ежегодном письме поделился информацией о различных направлениях деятельности компании, включая игры.

Генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, поделился своим ежегодным письмом через LinkedIn, в котором привел обзор основных направлений деятельности компании. Он отметил, что игровая часть Microsoft начала расширять свой контент на большем количестве устройств, что включает все франшизы компании Activision Blizzard King. Наделла намекнул на то, что данная тенденция будет продолжаться в будущем.

Приобретение Activision Blizzard King компанией Microsoft в октябре 2023 года позволило привлечь множество игроков в экосистему компании. Теперь Microsoft обладает 20 франшизами, которые принесли более 1 миллиарда долларов дохода. Среди этих франшиз находятся такие популярные игры, как Candy Crush, Diablo, Halo, Warcraft, Elder Scrolls и Gears of War. Кроме того, Microsoft впервые выпустила четыре любимые фанатами игры для Nintendo Switch и Sony PlayStation, продолжая расширять свой контент на новые платформы.



Компания продолжает усиливать свое присутствие в игровой индустрии и стремится предложить высококачественные игры на все более широком спектре устройств.