По последним утечкам бенчмарков, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D демонстрирует значительный прирост производительности по сравнению с моделью 7800X3D

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D продемонстрировал значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью 7800X3D в последних бенчмарках Geekbench. Утечка бенчмарков показывает, что Ryzen 7 9800X3D имеет высокую одноядерную и многоядерную производительность. Этот процессор является следующим вариантом процессоров 3D V-Cache и обещает еще больший прирост производительности и эффективности по сравнению с предыдущими моделями Ryzen 7000X3D, особенно Ryzen 7 7800X3D.

Несколько последних утечек информации касательно процессора AMD Ryzen 7 9800X3D принесли первые неофициальные бенчмарки. Однако перед тем, как погрузиться в результаты, давайте кратко рассмотрим спецификации, о которых мы уже знаем. Ryzen 7 9800X3D будет иметь 8 ядер и 16 потоков, а также 32 МБ кэша L3 и дополнительные 64 МБ SRAM, что в совокупности составит 96 МБ кэша L3 и 8 МБ кэша L2. Процессор будет иметь TDP 120 Вт. Базовая тактовая частота составляет 4,7 ГГц, а повышенная - 5,2 ГГц. В сравнении с Ryzen 7 7800X3D, у которого базовая частота составляет 4,2 ГГц, а повышенная - 5,0 ГГц, Ryzen 7 9800X3D имеет высокие частоты, что означает еще более высокую производительность.



Бенчмарки показали, что Ryzen 7 9800X3D на 22% быстрее, чем 7800X3D в одноядерных тестах и на 23% быстрее в многоядерных тестах Geekbench. Это значительное повышение производительности и подтверждает ожидания от нового процессора. Сравнение показателей обоих процессоров позволяет увидеть разницу в производительности, которую может предложить Ryzen 7 9800X3D. Новый процессор демонстрирует высокую эффективность работы как в одноядерных, так и в многоядерных загрузках, что делает его привлекательным выбором для пользователей, которым важна производительность в различных задачах.



