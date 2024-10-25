Компания Samsung разрабатывает чипсет Exynos на базе второго поколения 2-нм технологического процесса под названием "Ulysses", который планируется использовать в серии Galaxy S27.

Компания Samsung заявила о разработке нового чипсета Exynos на базе 2-нм техпроцесса второго поколения под кодовым названием "Ulysses", который, предположительно, будет использоваться в грядущей серии смартфонов Galaxy S27. Ранее возникли проблемы с выходом чипсета Exynos 2500, из-за чего Samsung не сможет успеть начать массовое производство чипсетов, чтобы использовать их в серии Galaxy S25. У компании также были проблемы с 3-нм техпроцессом GAA, которые привели к потере доходов. Последний отчет говорит о том, что Samsung планирует сократить потери, сосредоточившись на 2-нм техпроцессе второго поколения.

Кроме того, отчет упоминает, что Samsung уже начала разработку своей 2-нм технологии под кодовым названием "Thetis", что может указывать на то, что Ulysses является продвинутым вариантом этого техпроцесса. Информация также указывает на то, что будущие чипсеты Exynos будут использовать улучшенную версию 2-нм техпроцесса, известную как SF2P, с акцентом на повышение производительности и энергоэффективности.



Ожидается, что новый чипсет Exynos на базе 2-нм техпроцесса второго поколения будет иметь значительные преимущества по сравнению с предыдущими моделями. Однако, учитывая проблемы, с которыми столкнулась Samsung в процессе разработки и выпуска предыдущих чипсетов, точная дата запуска и доступность новых смартфонов Galaxy S27 с использованием этого чипсета остается неизвестной.