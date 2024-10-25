Компания Biwin объявила о выпуске новых модулей памяти UDIMM DDR5, которые совместимы с платформами Intel Z890 и AMD X870.

Biwin объявила о выпуске нового модуля памяти UDIMM DDR5 под названием Biwin OPAL DW100 UDIMM DDR5, который предлагает скорость до 8800 МТ/с. Этот модуль является совместимым с платформами Intel Z890 и AMD X870. Память Biwin OPAL DW100 UDIMM DDR5 также совместима с Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что позволяет достичь скорости более 8000 МТ/с.

Новая память Biwin DDR5 доступна в двух цветах - черном и белом. Радиатор обеспечивает эффективное охлаждение модуля памяти, что позволяет сохранять его высокую производительность даже при длительном использовании под нагрузкой.

Biwin OPAL DW100 UDIMM DDR5 был специально разработан для геймеров и энтузиастов, которым требуется высокая скорость работы памяти.

Это идеальное решение для создания мощных игровых систем, обеспечивая плавную работу самых требовательных игр и приложений.

