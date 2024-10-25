Инвестиционный банк Morgan Stanley опубликовал заметку, в которой рассказал о технических проблемах у NVIDIA в отношении серверов на базе GB200 NVL.

Инвестиционный банк Morgan Stanley продолжает обсуждать производственные проблемы, с которыми сталкивается компания NVIDIA. В свежем обзоре финансовый аналитик банка сообщает о технических проблемах NVIDIA, связанных с серверами на основе GB200 NVL. Ранее NVIDIA подтвердила наличие незначительных дефектов в дизайне Blackwell, новейших графических процессоров, однако заявила, что они были исправлены через изменения в фотомаске. Однако Morgan Stanley утверждает, что NVIDIA столкнулась с проблемой низкой урожайности продукции после упаковки, что привело к потере некоторых модулей, таких как «CoWoS и HBM3e», которые уже находились в дефиците.

В своем анализе Morgan Stanley также упоминает форм-фактор 2U с воздушным охлаждением MGX GB200 NVL2 от NVIDIA, который содержит два графических процессора Grace и две процессорные платы B200 Blackwell на одной печатной плате. Банк предполагает, что и эти серверы также могут страдать от тех же тепловых проблем.



Производственные проблемы NVIDIA вызывают серьезные озабоченности на рынке. Банк Morgan Stanley считает, что текущие технические проблемы могут негативно сказаться на производительности компании в целом. Они заявляют, что задержки в производстве и потери модулей могут негативно повлиять на поставки и прибыльность NVIDIA, особенно учитывая дефицит некоторых компонентов.



Однако нельзя сказать, что Morgan Stanley делает окончательные выводы о влиянии этих проблем на NVIDIA. Все они основаны на их собственных проверках и предположениях. NVIDIA пока не предоставила подробной информации о масштабе проблем и мерах, которые они предпринимают для их устранения.