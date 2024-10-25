Snapdragon 8 Elite, с его высокоскоростной оперативной памятью LPDDR5X объемом 24 ГБ на частоте 4800 МГц, демонстрирует выдающуюся производительность.

Qualcomm представила новейший процессор Snapdragon 8 Elite, который обладает потрясающей производительностью и является новым лидером среди флагманских чипсетов для устройств на базе Android. После официального анонса, компания провела серию тестов производительности на смартфоне с эталонным дизайном, оснащенном Snapdragon 8 Elite. По последним результатам теста Geekbench 6, данный чипсет показал отличные результаты и значительно превосходит конкурирующие модели, включая недавно выпущенный Dimensity 9400.

На многоядерном тесте Geekbench 6 Snapdragon 8 Elite набрал более 10 000 баллов, что делает его неоспоримым лидером. Результаты одноядерного и многоядерного процессоров, собранные создателем контента Wekihome, иллюстрируют, насколько Snapdragon 8 Elite превзошел других участников теста.

Эталонный дизайн Snapdragon 8 Elite оснащен 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с тактовой частотой 4800 МГц, а также AMOLED-экраном размером 6,73 дюйма с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц. В устройстве также установлен аккумулятор емкостью 3900 мАч и накопитель UFS 4.0 объемом 1 ТБ.

Несмотря на то, что рынок предлагает другие флагманские чипсеты, Snapdragon 8 Elite по результатам теста Geekbench 6 превосходит их на 47 процентов.