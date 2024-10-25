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ddr22
Intel и Samsung создали альянс для обмена производственными мощностями и технологиями
Это сделано с целью конкурировать с доминирующей позицией TSMC в отрасли полупроводников.

Согласно последним сообщениям, Intel и Samsung строят партнерские отношения в рамках литейного альянса, в котором они обменяются производственными мощностями и технологиями. Это сотрудничество является ответом на растущее влияние TSMC в полупроводниковой отрасли. Intel, чье положение на рынке в затруднениях, стремится вернуть свои позиции и ищет пути сотрудничества со своими конкурентами, в том числе и с Samsung. Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, предложил организовать встречу с председателем совета директоров Samsung Electronics, Ли Чжэ Йонгом, чтобы обсудить возможности установления комплексного сотрудничества в области производства полупроводников.

Для противостояния TSMC, Intel и Samsung решили объединить свои усилия и создать литейный альянс. Предполагается, что этот альянс позволит обоим компаниям укрепить свои позиции на рынке полупроводников и повлиять на доминирование TSMC.

Одним из центральных моментов сотрудничества является обмен производственными мощностями и технологиями. Ожидается, что эта взаимная помощь и обмен знаниями помогут обоим компаниям улучшить свои производственные процессы и ускорить разработку новых продуктов.

#samsung
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