AMD поддерживает платформу AM4 уже более семи лет

AMD планирует выпустить новые процессоры для платформы AM4, включая Ryzen 5 5600XT, Ryzen 5 5600T и Ryzen 3 5300G. Компания продолжает поддерживать эту платформу уже более семи лет, предлагая не только существующие модели, но и выпуская обновленные чипы на основе архитектуры Zen 3.

Ryzen 3 5300G предназначен для систем начального уровня и будет иметь встроенное графическое ядро, в то время как Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT будут представлять собой обычные процессоры без встроенного видеоускорителя.

Было подтверждено, что поддержка двух из этих процессоров уже добавлена в материнские платы X570 и B550. Изображения, опубликованные @momomo_us, показывают физическое представление этих новых процессоров, а также их тестовые результаты.

Ryzen 5 5600T, согласно Geekbench, получил впечатляющий результат в одноядерном режиме, превышая показатели его предшественника, Ryzen 5 3600XT. Ожидается, что все три процессора выйдут в ближайшее время.

Новые процессоры Ryzen 5 5600XT, Ryzen 5 5600T и Ryzen 3 5300G будут расширением существующей линейки процессоров AMD и предложат улучшенную производительность в сравнении с предыдущими моделями.

Все это свидетельствует о том, что AMD продолжает активно развивать и совершенствовать свои процессоры, чтобы удовлетворить потребности различных категорий пользователей, от начинающих до опытных.

