Исследование показало, что AI-ускоритель PSSR в PlayStation 5 Pro превосходит AMD FSR 3.1 в ​​сглаживании деталей и движении, но отстает от NVIDIA DLSS в ​​некоторых сценариях из-за более мягкого изображения

Согласно раннему сравнению проведенному Digital Foundry, PSSR на PlayStation 5 Pro превосходит AMD FSR 3.1 в некоторых аспектах, но отстает от NVIDIA DLSS в некоторых сценариях. Однако, учитывая то, что PSSR является новой технологией, у NVIDIA уже было более шести лет для оттачивания своего апскейлера DLSS, поэтому можно ожидать, что в будущем ситуация изменится в пользу PlayStation 5 Pro.

Для проведения сравнения была использована игра Ratchet and Clank: Rift Apart, причем в PC-версии использовалась другая реализация динамического масштабирования разрешения по сравнению с консольной версией. Несмотря на это, удалось приблизительно воссоздать одинаковые настройки визуального качества и проанализировать результаты. Оказалось, что PSSR на PlayStation 5 Pro лучше справляется со сглаживанием вновь появляющихся деталей и движением в сравнении с AMD FSR 3.1. Тем не менее, в некоторых сценариях PSSR отстает от NVIDIA DLSS, так как последний предоставляет более четкое изображение без алиасинга.

Важно отметить, что PSSR находится на ранней стадии развития, в то время как DLSS уже имел более длительный период для эволюции. Это означает, что в будущем можно ожидать улучшения PSSR и возможную превосходство над DLSS. При этом стоит отметить, что на практике игрового процесса, в особенности в играх с низким внутренним разрешением, истинная эффективность и качество работы PSSR и других технологий апскейлинга окажутся более явными.