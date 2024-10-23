Новая модель не претерпела значительных изменений в дизайне и вызвала разочарование у пользователей.

Samsung анонсировала специальное издание своего складного телефона Galaxy Z Fold. Новая модель получила 8-дюймовый динамический AMOLED-дисплей, 16 ГБ оперативной памяти и чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Это стало разочарованием для пользователей, так как они ожидали больших изменений в дизайне. Компания даже принесла публичные извинения за отсутствие инноваций. Теперь Samsung представила долгожданное специальное издание - Galaxy Z Fold Special Edition.

Galaxy Z Fold Special Edition предлагает самый большой экран среди складных телефонов на рынке. Конкуренция в этой области становится все более сильной, особенно с учетом продвижения Huawei и Oppo со своими складными устройствами.

Больший дисплей обеспечивает более комфортную работу с приложениями и мультимедиа.

Кроме того, Samsung продолжает улучшать свои технологии, что делает их устройства более надежными и долговечными.

