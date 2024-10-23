Galaxy S25 Ultra будет единственной версией, которая будет поставляться с SoC от Qualcomm.

По слухам, компания Samsung может использовать новый чипсет Exynos 2500 в своей предстоящей серии смартфонов Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus. Ранее появилась информация о том, что эта серия будет поставляться исключительно с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, поскольку производительность Exynos 2500 была слишком низкой. Однако новая информация указывает на то, что Samsung все-таки решила использовать Exynos 2500 в двух базовых моделях, оставляя Galaxy S25 Ultra с Snapdragon 8 Gen 4.

Ранее слухи указывали на то, что базовая модель Galaxy S25 будет оснащена чипсетом Dimensity 9400, но, похоже, у Samsung есть другие планы. Информация от Сойера Галокса на X указывает на то, что только версия Ultra будет поставляться с Snapdragon 8 Gen 4. Эта стратегия Samsung уже была использована при запуске предыдущей серии Galaxy S24: только Galaxy S24 Ultra был оснащен Snapdragon 8 Gen 3, а Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus оснащались как Exynos 2400, так и Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона продаж.

Однако утверждения Сойера Галокса были опровергнуты некоторыми комментариями. Комментаторы указали на низкую производительность чипсета Exynos 2500, который изготавливается по технологии 3-нм GAA. Согласно этим комментариям, производство чипсета на данный момент неэффективно и требует дальнейшего улучшения.