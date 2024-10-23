Эти чипы предназначены для игровых и мейнстрим-ноутбуков.

Intel готовит обновление своей линейки мобильных процессоров под кодовым названием Raptor Lake Refresh. В спецификациях можно увидеть, что в эту линейку будут входить несколько моделей, которые ориентированы на игровые и мейнстримные ноутбуки. Это обновление предлагает чипы, которые имеют до 16 ядер и могут работать на частоте до 5,8 ГГц.

Интересно отметить, что линейка Intel Lunar Lake не единственное обновление, которое компания планирует выпустить для ноутбуков. Они также планируют обновить линейку Core non-Ultra 200H, которая включает мобильные процессоры, не относящиеся к серии Raptor Lake-H. В этой линейке доминировали модели "HX".

Информация о мобильной линейке Raptor Lake Refresh была утечкой отраслевого инсайдера по имени Jaykihn. Он поделился деталями о том, как Intel планирует выпускать эти чипы. Всего будет семь различных моделей мобильных SKU, включающих как процессоры Core 200U, так и Core 200H. Уточнение, что процессоры Core 200U имеют TDP (тепловыделение в ваттах) 15W и в эту категорию входят модели Core i5-250U и Core i5-220U.