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ddr22
Вышло обновление 1.02 для Fallout London с сотнями исправлений и графическими улучшениями
Разработчики заявляют, что патч значительно улучшил мод, который был продан более миллиона раз.

Fallout: London выпустил обновление 1.02, включающее сотни исправлений и улучшений для игры. Разработчики, Team FOLON, заявили о значительных улучшениях мода. В патче уделено особое внимание визуальному восприятию, но также исправлены проблемы производительности и сетки, а также внедрены меры для предотвращения падения игры во время определенных сценариев. Обновление содержит также список основных изменений, включая удаление неработающих томов LOD-клипов в различных мирах игры, исправление проблем с повреждением и сохранением файлов в мире Ислингтона, Свалки, IWM и Сент-Полса.

#fallout london
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