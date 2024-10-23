Компания Colorful представила модули памяти Shadow DDR5 CUDIMM со скоростью более 10 000 МТ/с. Эти модули памяти работают на материнских платах класса high-end Z890. Colorful также собирается представить свой новый модуль памяти CUDIMM, который обеспечивает высокую скорость работы памяти и код коррекции ошибок для сохранения данных без повреждений.
Это второй случай, когда комплект оперативной памяти достигает такой высокой скорости, причем с лучшими таймингами CL.
Комплект памяти Colorful Shadow DDR5 CUDIMM, использованный для разгона, является XMP-совместимым и имеет скорость 9600 МТ/с.
Компания Colorful представила модули памяти Shadow DDR5 CUDIMM со скоростью более 10 000 МТ/с. Эти модули памяти работают на материнских платах класса high-end Z890. Colorful также собирается представить свой новый модуль памяти CUDIMM, который обеспечивает высокую скорость работы памяти и код коррекции ошибок для сохранения данных без повреждений.