Более подробные сведения о функционале и рекомендуемых характеристиках ПК ближе к дате выхода игры.

Insomniac Games и Marvel анонсировали, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК 30 января 2025 года. Сообщество Nixxes Software, которое портировало предыдущие игры, также будет заниматься портированием этой игры. Компания говорит о своем восторге от сотрудничества с Insomniac и Marvel Games над предыдущими играми и о возможности использования расширенных возможностей трассировки лучей на ПК. Будут предоставлены более подробные сведения о функционале и рекомендуемых характеристиках ПК ближе к дате выхода игры. Исполнительный продюсер Marvel Games, Эрик Монацелли, заявил, что они хотят показать своих персонажей как можно большему числу фанатов и поэтому рады тому, что герои-пауки и их соперники станут доступными на ПК. Marvel's Spider-Man 2 стала очень успешной игрой на PlayStation, получившей признание критиков и поклонников.