NVIDIA поставит 150K-200K серверов Blackwell GB200 AI в 4 квартале 2024 года и 500-550K единиц в 1 квартале 2025 года.

В четвертом квартале 2024 года ожидается большой объем поставок серверов Blackwell GB200 AI от NVIDIA, а Microsoft станет одним из самых активных покупателей этих новых серверов. Архитектура Blackwell уже считается многообещающей, и множество технологических компаний заинтересованы в ее приобретении в области искусственного интеллекта.

Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что NVIDIA поставит от 150 000 до 200 000 единиц своих ИИ-серверов GB200 только в четвертом квартале 2024 года.

Значительный рост прогнозируется на первый квартал 2025 года, со с ростом до 500 000-550 000 единиц, что составит уровень роста до 200-250% по сравнению с предыдущим кварталом.