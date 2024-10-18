Память GDDR7 объемом 24 Гб от Samsung имеет скорость до 42,5 Гбит/с.

Компания Samsung представила новое поколение памяти GDDR7 емкостью 24 Гб, которая обладает более высокой емкостью VRAM и скоростью до 42,5 Гбит/с. Ожидается, что эта память будет использоваться в следующем поколении потребительских графических процессоров. Samsung была одним из первых производителей, которые анонсировали память GDDR7 прошлого поколения в прошлом году, сначала указав скорость до 32 Гбит/с и 16 Гб. Однако, по последней информации, Samsung готовит более быструю и емкую память с возможной скоростью до 42,5 Гбит/с.

Samsung подтвердила разработку первой в отрасли 24-гигабайтной памяти GDDR7 DRAM. Для этой новой памяти будет использоваться 10-нм техпроцесс 5-го поколения, что обеспечивает увеличение плотности ячеек на 50%, при этом сохраняя тот же размер упаковки, что и у предыдущего поколения памяти GDDR6. Это позволяет увеличить емкость памяти без необходимости изменять размер устройства.

Память GDDR7 емкостью 24 Гб и скоростью до 42,5 Гбит/с от Samsung выступает в роли нового стандарта производительности в отрасли. Такие характеристики делают эту память идеальной для использования в графических процессорах, которые требуют высокой производительности для работы с ресурсоемкими задачами, такими как игры или обработка графики. Ожидается, что данная память будет выпущена на рынок в начале следующего года.