Подразделение занимается расширением мощностей и модернизацией производственных линий.

Samsung Foundry активизирует свои усилия, чтобы справиться с основным конкурентом TSMC и занять лидирующую позицию в гонке за технологическим процессом. Компания начала подготовку производственных линий для производства чипов с использованием 2-нм и 1,4-нм техпроцессов. Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в прошлом, Samsung Foundry сохраняет желание добиться успеха и обогнать TSMC.

Однако, ситуация на рынке полупроводников не самая благоприятная для корейской компании, так как ее техпроцессы столкнулись с проблемами, такими как нестабильная производительность и недостаточный интерес со стороны индустрии. Производство чипов с 3-нм техпроцессом и технологией GAA оказалось малоэффективным и привело к большим финансовым потерям. Аналогичные проблемы возникли и с разработкой 2-нм техпроцесса. Несмотря на то, что он превосходит TSMC по размеру узла, Samsung Foundry столкнулась с трудностями в устойчивом производстве.

Несмотря на эти препятствия, Samsung Foundry видит свое будущее с оптимизмом. Согласно отчету BusinessKorea, компания начала массовое производство чипов с использованием 2-нм техпроцесса на одном из своих заводов в Южной Корее. Samsung Foundry намерена достичь объема производства в 7 тысяч пластин в месяц к 2025 году, чтобы удовлетворить все возрастающий спрос на чипы в различных отраслях, включая автомобильную и электронную промышленность.