Последняя версия одного из лучших модов для Silent Hill 2, доступных в сети, обеспечивает значительный прирост производительности при минимальном ухудшении визуальной составляющей.

Мод Essentials для ремейка Silent Hill 2 предлагает значительный прирост производительности игры при минимальном снижении визуального качества. Последняя версия мода, которая называется 2.3 и разработана Hybred, обеспечивает 31-процентный рост производительности при использовании предустановки Balanced. Другие предустановки предлагают лучшие визуальные эффекты, но с меньшей производительностью, или наоборот - значительный прирост производительности до 99% с существенными изменениями визуальных эффектов. Это позволяет играть в Silent Hill 2 на разных системных конфигурациях с приемлемой производительностью. Мод доступен для скачивания на сайте Nexus Mods.

Однако, несмотря на улучшения, которые предлагает мод Essentials, он не способен полностью устранить проблемы с заиканием, которые известны в ремейке Silent Hill 2 на ПК. В недавнем анализе отмечается, что игра страдает от частого заикания, которое негативно влияет на игру. Это особенно прискорбно, учитывая, что Bloober Team весьма успешно переделала оригинал Silent Hill 2, смогла сохранить его лучшие качества и привнести в него современные игровые механики. Критики отметили, что ремейк является воплощением оригинала и даже улучшил своего предшественника.