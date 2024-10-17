Есть мнение, что компания откажется от упаковки InFo от TSMC для WMCM, с обновлением 12 ГБ оперативной памяти.

По слухам, Apple планирует перейти на 2-нм технологию для своих чипсетов A20 и A20 Pro, которые ожидаются в 2026 году. Это будет новый шаг компании в развитии своих процессоров, после использования 3-нм техпроцесса для серии iPhone 17. Однако, A19 и A19 Pro, предполагаемые на 2025 год, не будут обновлены до 2-нм технологии. Вместо этого, Apple планирует использовать новую версию 3-нм техпроцесса TSMC, которая называется «N3P».

На iPhone 18, который ожидается в 2026 году, предполагается использование новой литографии и переход на новую упаковку. Компания планирует отказаться от использования упаковки InFo и перейти на новую упаковку с названием WMCM, которая обеспечивает возможность создания более сложных компонентов, объединяя их в одной матрице. Это позволит улучшить производительность технологии чипсетов.



Одной из причин, по которой Apple не сразу переходит на 2-нм техпроцесс для линейки iPhone 17, является высокая стоимость пластин. Поэтому, по слухам, компания планирует зарезервировать использование 2-нм технологии для некоторых моделей iPhone 18, которые будут представлены только через два года.

Согласно высказыванию пользователя Weibo, мобильный чипсет A20 и A20 Pro будут не только использовать 2-нм технологию, но и получат обновление оперативной памяти до 12 ГБ. Это позволит улучшить производительность и возможности этих устройств.