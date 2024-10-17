Dimensity 9400 превосходит A18 Pro по частоте кадров и пиковому энергопотреблению.

Dimensity 9400 чипсет превзошел A18 Pro в тестах производительности и энергопотреблении в игре Genshin Impact. Графический процессор ARM Immortalis-G925 в Dimensity 9400 обеспечивает значительный прирост производительности, что было продемонстрировано в сравнительных испытаниях от MediaTek, показавших 19% преимущество по скорости по сравнению с A18 Pro.

Особенно впечатляющим оказался результат работы Dimensity 9400 в приложении Genshin Impact. Оба чипсета проявили отличную производительность, но при этом Dimensity 9400 демонстрировал более низкие температуры работы в смартфоне Vivo X200 Pro, вероятно, благодаря использованию паровой камеры. Энергопотребление Dimensity 9400 также оказалось ниже на 43% по сравнению с предложением Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3. Улучшение эффективности Dimensity 9400, вероятно, связано с передовым 3-нм техпроцессом 'N3E' от TSMC.

Сравнение производительности в игре Genshin Impact было проведено создателем контента S. White Review. В тесте было задействовано пять флагманских смартфонов, которые были испытаны при температуре 25 градусов Цельсия и с яркостью экрана на уровне 350 нит. Результаты показали, что Dimensity 9400 демонстрировал самую низкую температуру, всего 43.2 градуса Цельсия, в то время как iPhone 16 Pro Max с A18 Pro достигали 46.1 градуса Цельсия.