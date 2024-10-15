Производители твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2 перестают их производить, так как рынок переходит на более новые и быстрые стандарты.

Производители твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2 начинают прекращать производство этих устройств в связи с тем, что рынок переходит на более новые стандарты. Это означает, что заказчики больше не смогут получить эти накопители, так как требования к более быстрым SSD становятся все более распространенными.

По данным STH, производители SSD прекращают поставки твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2 своим клиентам, включая основной рынок ПК. Этот стандарт, который уже насчитывает 14 лет, будет заменен быстрее стандартами PCIe Gen4 и Gen5.

PCIe Gen4 был представлен в 2017 году и значительно улучшил скорость передачи данных на SSD – с 8 до 16 ГТ/с.

За последние 7 лет многие производители перешли полностью на выпуск твердотельных накопителей PCIe Gen4, так как производители материнских плат практически перестали оснащать их интерфейсами Gen3.0 для современных моделей.