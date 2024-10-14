Франшиза Tomb Raider началась в 1996 году.

Франшиза Tomb Raider, выпущенная в 1996 году, продала более 100 миллионов игр по всему миру. Это число включает все игры серии, которая продолжает активно развиваться и по сей день. Компания Crystal Dynamics, разработчик игры, объявила о выпуске ремастеров игр Tomb Raider IV-VI. Особенно это касается игры Tomb Raider: Angel of Darkness, которая всегда была самой спорной и неоднозначной в серии. Многие люди были удивлены решением компании создать ремастер этой игры. Однако, с помощью ремастеринга, возможно, будут исправлены все ошибки, которые были вначале, и изменится репутация игры в лучшую сторону.

Это, несомненно, поможет увеличить продажи франшизы Tomb Raider. Хотя точные цифры продаж ремастеров Tomb Raider I-III не раскрываются, компания Embracer Group заявила в своем финансовом отчете, что коллекция была хорошо принята и показала результаты, превышающие ожидания руководства.