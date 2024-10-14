Apple анонсировала новую линейку iPhone 16 в прошлом месяце, и хотя устройства получили множество обновлений по сравнению со своими предшественниками, некоторые обозреватели советуют пользователям не переходить на прошлогодние модели Pro

Apple планирует использовать внутренний дизайн iPhone 16 для своей следующей модели iPhone 17 Pro, чтобы улучшить ремонтопригодность устройства и упростить замену батареи. Обозреватели отмечают, что пользователи могут не торопиться обновляться до моделей iPhone 16 Pro, поскольку они не предлагают значительных инноваций в дизайне и управлении камерой.

Одним из наиболее значимых изменений, внедренных в iPhone 16, является новый механизм извлечения батареи с помощью клея с электрическим наведением. Этот механизм отсоединяется от корпуса при пропускании тока через определенную цепь, что облегчает его замену. Однако в моделях iPhone 16 Pro этот механизм не используется, и вместо него применяются традиционные защелки.

Согласно информации Majin Bu, в следующем году модели iPhone 17 Pro будут оснащены механизмом извлечения аккумулятора, аналогичным тому, что используется в iPhone 16. Это повлечет увеличение ремонтопригодности и упрощение замены батареи для пользователей iPhone 17 Pro.