Apple планирует использовать внутренний дизайн iPhone 16 для своей следующей модели iPhone 17 Pro, чтобы улучшить ремонтопригодность устройства и упростить замену батареи. Обозреватели отмечают, что пользователи могут не торопиться обновляться до моделей iPhone 16 Pro, поскольку они не предлагают значительных инноваций в дизайне и управлении камерой.
Одним из наиболее значимых изменений, внедренных в iPhone 16, является новый механизм извлечения батареи с помощью клея с электрическим наведением. Этот механизм отсоединяется от корпуса при пропускании тока через определенную цепь, что облегчает его замену. Однако в моделях iPhone 16 Pro этот механизм не используется, и вместо него применяются традиционные защелки.
Согласно информации Majin Bu, в следующем году модели iPhone 17 Pro будут оснащены механизмом извлечения аккумулятора, аналогичным тому, что используется в iPhone 16. Это повлечет увеличение ремонтопригодности и упрощение замены батареи для пользователей iPhone 17 Pro.