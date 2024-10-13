0-day — термин, обозначающий не устранённые уязвимости, а также вредоносные программы, против которых ещё не разработаны защитные механизмы

Устройства Android с чипсетами Qualcomm подвержены уязвимости нулевого дня, которая затрагивает в общей сложности 64 чипа. Уязвимость позволяет злоумышленникам получить контроль над устройствами, запустив вредоносный код. Google и Amnesty International обнаружили уязвимость, предназначенную для конкретных лиц или важных целей.





Затронутые чипсеты включают популярные модели, такие как Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888+, а также модули подключения и модемы. В зоне риска могут оказаться такие компании, как Samsung, OnePlus и Motorola, а также потенциальные пользователи iPhone с модемами Qualcomm. Компания Qualcomm выпустила исправление для OEM-производителей, в котором подчеркивается важность своевременного обновления для предотвращения дальнейшего повреждения.





Пользователям рекомендуется постоянно обновлять программное обеспечение, избегать подозрительных ссылок и загружать приложения только из надежных источников для защиты своих устройств. Производителям следует уделять приоритетное внимание надежным мерам безопасности и прозрачной коммуникации во время инцидентов, связанных с безопасностью.