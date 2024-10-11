За это время она смогла изменить положение компании и превратить ее в лидера отрасли.

Вступив в должность в октябре 2014 года, она столкнулась с неидеальной ситуацией, поскольку компания находилась в процессе "экономической рецессии" с падением цен акций и рыночной стоимости. Однако приход Лизы Су обозначил новую эпоху для AMD, которая превратилась из недооцененной компании в ключевого игрока отрасли.

Она успешно внедрила эффективные процессоры Ryzen и архитектуру Zen, которые стали серьезным конкурентом для аналогов Intel как в потребительском, так и в серверном сегменте. Кроме того, Лиза Су сыграла ключевую роль в развитии инноваций на серверных рынках с помощью процессоров EPYC.



Доктор Су надеется продолжить эти успехи, особенно с помощью будущих проектов в области искусственного интеллекта (AI). Она выразила надежду на то, что AI будет помогать AMD в прогрессе и развитии компании, способствуя дальнейшему улучшению продукции и расширению бизнеса. Стремление к инновациям и постоянному развитию является ключевым аспектом работы д-ра Су и ее команды, и они целенаправленно разрабатывают новые технологии и продукты, чтобы удовлетворить потребности рынка.



