Польский разработчик The Farm 51 анонсировал Chernobylite 2: Exclusion Zone, продолжение шутера от первого лица 2021 года.

Польский разработчик The Farm 51 анонсировал Chernobylite 2: Exclusion Zone, продолжение шутера от первого лица 2021 года и игры в жанре survival horror.

Разработка Chernobylite 2 началась сразу после выхода первой игры. Однако, разработчики планируют включить значительные изменения в сиквел. Игра будет предлагать открытый мир с большой территорией для исследования и большим количеством игрового времени. В отличие от первой части, игра будет иметь возможность игры от третьего лица, что позволит игрокам полностью ощутить атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения. Кроме того, игра также предложит опциональный режим кооперативного мультиплеера, чтобы игроки могли исследовать мир Чернобыля вместе с друзьями. Игра Chernobylite 2: Exclusion Zone запланирована на осень 2025 года и разработчики не планируют выпускать ее в ранний доступ. Первая часть игры, Chernobylite, уже получила положительные отзывы и была портирована на Nintendo Switch, что говорит о популярности и успехе игры.