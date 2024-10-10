Этот чип представляет собой вызов для AMD, Intel и Qualcomm, и ожидается, что он изменит динамику рынка.

Недавно NVIDIA и MediaTek объявили о своем партнерстве в разработке чипа для компьютеров с искусственным интеллектом (AI). Этот чип планируется выпустить к второй половине 2025 года и будет интегрирован в устройства Lenovo, Dell, HP и ASUS. Ожидается, что новый чип изменит динамику рынка и станет серьезным конкурентом для AMD, Intel и Qualcomm.



Ранее уже ходили слухи о разработке чипа для ПК с искусственным интеллектом от MediaTek. Их партнерство с NVIDIA это подтвердило. Утечка информации на китайской социальной сети Weibo свидетельствует о том, что чип уже находится в стадии производства и может быть выпущен уже во второй половине следующего года.

Этот ход NVIDIA имеет стратегическую значимость, так как компания планирует захватить рынок заказных чипов. Растущий сектор ПК с искусственным интеллектом представляет отличную возможность для NVIDIA расширить свои графические возможности на новые устройства. А MediaTek, как ведущий производитель мобильных чипов, будет впервые выходить на рынок ПК. Ожидается, что новый чип NVIDIA x MediaTek для ПК с искусственным интеллектом будет иметь высокую производительность и станет популярным среди крупнейших производителей компьютеров. Внедрение искусственного интеллекта в ПК позволит устройствам стать более интеллектуальными и способными обрабатывать сложные задачи. Это привлечет внимание как бизнес-пользователей, так и любителей видеоигр, которые оценят высокую производительность и графику.

