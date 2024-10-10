Инвестиционная компания Hindenburg Research заявляет, что Roblox постоянно завышает показатели своей платформы на 25-42% и более.

Компанию Roblox обвиняют в том, что она ложно сообщала инвесторам о количестве пользователей на своей платформе. Инвестиционная компания Hindenburg Research утверждает, что Roblox постоянно завышает число пользователей на своей платформе от 25 до 42 процентов и более. Это обвинение приходит после того, как Roblox была запрещена в Турции из-за возможной эксплуатации детей.









Roblox вышла на биржу в 2021 году и сообщила, что у нее 79,5 миллиона ежедневных игроков. Однако Hindenburg Research полагает, что эти данные неверны и компания намеренно путает реальных людей с альт-аккаунтами и ботами. В их исследовании они утверждают, что Roblox способна отличать альт-аккаунты от реальных пользователей, но компания утверждает, что ежедневные активные пользователи не являются мерой уникальных личностей, получающих доступ к платформе.В отчете Hindenburg Research также отмечается, что Roblox завышает часы вовлеченности пользователей на своей платформе примерно на 100 процентов. Это вызывает сомнения в достоверности других отчетов и данных, предоставленных компанией.Эти обвинения могут нанести ущерб репутации Roblox и вызывают вопросы о достоверности данных и отчетности компании. Ожидается, что данная ситуация может привести к расследованию и возможным юридическим последствиям для Roblox.