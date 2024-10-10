Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Roblox обвинили в предоставлении ложной информации о количестве пользователей
Инвестиционная компания Hindenburg Research заявляет, что Roblox постоянно завышает показатели своей платформы на 25-42% и более.

Компанию Roblox обвиняют в том, что она ложно сообщала инвесторам о количестве пользователей на своей платформе. Инвестиционная компания Hindenburg Research утверждает, что Roblox постоянно завышает число пользователей на своей платформе от 25 до 42 процентов и более. Это обвинение приходит после того, как Roblox была запрещена в Турции из-за возможной эксплуатации детей.



Roblox вышла на биржу в 2021 году и сообщила, что у нее 79,5 миллиона ежедневных игроков. Однако Hindenburg Research полагает, что эти данные неверны и компания намеренно путает реальных людей с альт-аккаунтами и ботами. В их исследовании они утверждают, что Roblox способна отличать альт-аккаунты от реальных пользователей, но компания утверждает, что ежедневные активные пользователи не являются мерой уникальных личностей, получающих доступ к платформе.

В отчете Hindenburg Research также отмечается, что Roblox завышает часы вовлеченности пользователей на своей платформе примерно на 100 процентов. Это вызывает сомнения в достоверности других отчетов и данных, предоставленных компанией.

Эти обвинения могут нанести ущерб репутации Roblox и вызывают вопросы о достоверности данных и отчетности компании. Ожидается, что данная ситуация может привести к расследованию и возможным юридическим последствиям для Roblox.

#roblox
+
Написать комментарий (0)
IKEA набираем сотрудников для своего магазина в ROBLOX
В игре «Be Internet Awesome World» дети смогут изучать основы безопасности в интернете
Горный курорт «Роза Хутор» теперь в Roblox
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
3
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
5
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
1
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
11
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
4
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
Драйвер Intel 32.0.101.6083 поддерживает обновление Diablo IV, ремейк Silent Hill 2 и другие игры
+
В США начинается коммерциализация полностью электрических самолетов
3
Microsoft советует купить новый ПК, поскольку жизненный цикл Windows 10 подходит к концу
6
Представители CES 2025 назвали точную дату анонса настольной графики NVIDIA серии GeForce RTX 50
1
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
Председатель правления Samsung заявил, что компания не намерена продавать свой литейный бизнес
5
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
Garmin готовит к релизу спортивные часы Fenix 8 и Tactix 8
+
Чипсеты Dimensity от MediaTek теперь оптимизированы для Google Gemini Nano с функцией Multimodality
+
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
АО «ГЛОНАСС» представило прототип первого отечественного мобильного терминала спутниковой связи
+
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
+
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
7
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
11
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
39
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
11
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
5
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
4
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
23
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
20
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
67

Сейчас обсуждают

Виталий Виталий
07:09
Даже не читая статью, уже только по имени автора можно понять её смысл: все Linux'ы по умолчанию дерьмо, с ними везде только одни проблемы и их невозможно нигде пользовать, и только Windows - самая к...
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
World Trailer
07:06
Ох уж эти бюджетные сборки... Когда там уже король гейминга (9***X3D) выходит на прилавки?
HP готовит игровой ПК OMEN 35L с процессором Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake
Белый Орёл
07:01
Забей свой fsr куда подальше, он уже не актуален
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
Белый Орёл
06:57
Ой, знаем мы этих тестеров! Один знаменитый русскоязычный канал фиксил 5900х на 4200 МГц в своих тестах, и то обошëл 10900 в играх
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
si-cat
06:44
Скорее в том бардаке, который сейчас будет, у демократов максимальны шансы - по документам за них вообще все могут проголосовать. Админресурсы-то в их руках 🤣
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
Белый Орёл
06:41
Вся Херсонская область, где возможно, уже в стройках. Если честно то область не развивалась, мы так и остались в 80-х годах
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
Эдуард Кузнецов
06:12
Читаю "амуда -е" и сразу мысленно вижу лицо тупого гопника, ничего не могу с этим поделать. Но, думаю, я не часто ошибаюсь.
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
Эдуард Кузнецов
06:03
У меня 7900хт, включил все настройки на максимум с лучами и без фср с генерацией, играю. Картинка плавная, всё ок и сколько там цифирок ктото намерял, абсолютно пофиг.А автор красавчик, изза одного не...
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
HertZ
06:00
Гм. Мда. Эх.
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Владимир
05:42
блин так превосходит что дисплей тусклей =( и вроде как геншин на андройдах немогет в 120гц. а на айфоны завезли. Хотя мб я чего и путаю, и вообще там это искуственно но пофиг) эти нехорошие люди даже...
Oppo Find X8 Pro с Dimensity 9400 превосходит iPhone 16 Pro в игровых тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем