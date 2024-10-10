Это ролевая игра с открытым миром, где игрокам предстоит исследовать платформу и открывать новую одежду для главной героини Никки и ее кошки Момо.

21 268 111 предварительные регистрации игры Infinity Nikki достигнуты во всем мире. Игра является пятой частью серии Nikki и представляет собой ролевую игру с обширным открытым миром. В ней игрокам предстоит исследовать платформу и открывать новую одежду для Никки и ее кошки Момо. Хотя официальный релиз игры еще не состоялся, игроки могут пройти предварительную регистрацию, чтобы получить доступ к наградам и новостям после релиза.

Infinity Nikki уже достигла 20 миллионов предварительных регистраций и планирует достичь хотя бы 25 миллионов предварительных регистраций. Те, кто зарегистрировался до достижения этой цифры, будут получать особые награды. Информацию о наградах можно найти на сайте Infinity Nikki.



Гача-игры - популярный жанр, и в нем уже много игр, таких как Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, которые являются лидерами.